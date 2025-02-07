Трамп відповів, чи можлива зустріч з Путіним

Трамп висловився щодо можливості зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп висловився стосовно можливості майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, це можливо, оскільки між ними "завжди були гарні відносини".
Про це Трамп сказав під час пресконференції у п'ятницю, 7 лютого.
Зустріч Трампа з Путіним
На запитання журналіста, чи планує Трамп зустріч з Путіним, він відповів "можливо".
"У нас завжди були добрі стосунки. Тому так прикро, що це сталося. Якби я був президентом, цього б не трапилося", — сказав він.
Трамп зазначив, що дуже боляче бачити, що відбувається: стільки загиблих та багато міст зруйновано.
"Ви кажете про Газу? Так погляньте на Україну. Багато міст перетворилися на руїни, це сумно. Цього не мало статися. Гарні золоті куполи, а головне — люди, всі мертві", — додав він.
Раніше Трамп заявив, що може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.
Також український президент заявляв, що Трамп поки не має офіційного плану завершення війни в Україні.
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