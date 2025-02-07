Трамп ответил, возможна ли встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп высказался относительно возможности будущей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, это возможно, поскольку между ними "всегда были хорошие отношения".

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции в пятницу, 7 февраля.

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На вопрос журналиста, планирует ли Трамп встречу с Путиным, он ответил "возможно".

"У нас всегда были хорошие отношения. Поэтому так обидно, что это произошло. Если бы я был президентом, этого бы не случилось", — сказал он.

Трамп отметил, что очень больно видеть, что происходит: столько погибших и много городов разрушено.

"Вы говорите о Газе? Так взгляните на Украину. Многие города превратились в руины, это печально. Этого не должно было произойти. Красивые золотые купола, а главное — люди, все мертвы", — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

Также украинский президент заявлял, что Трамп пока не имеет официального плана завершения войны в Украине.