Трамп анонсував зустріч із Зеленським

Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп зробив заяву стосовно майбутньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, вони можуть зустрітися вже наступного тижня.

Про це Трамп сказав під час пресконференції у п'ятницю, 7 лютого.

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"Я, мабуть, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. І певно, поговорю з президентом Путіним. Я б хотів, щоб ця війна закінчилася з головної причини: вбивають багато людей, втрачаючи мільйони на полі бою", — сказав Трамп.

За його словами, 800-900 тисяч російських солдатів загинули або були поранені на війні. Водночас він припускає, що Україна має 700 тисяч поранених та вбитих.

"Цифри, які вони дали трохи нижчі, я вважаю, що ці цифри неточні. Я б хотів, щоб це припинилося. Просто з людських міркувань. Жахливо те, що відбувається", — зазначив президент США.

На його думку, ця війна ніколи б не почалася, аби три роки тому він був президентом. Трамп наголосив, що дуже хотів би допомогти та разом з Зеленським розглянуть способи досягнення безпеки.

Він згадав про рідкісні земельні ресурси України та зауважив, що Європа допомагає менше, аніж США: 100 мільярдів проти 300 мільярдів доларів.

"Їм це потрібніше, тому що між нами океан, ми просимо їх зрівнятися з нами", — додав Трамп.

Раніше Зеленський заявив, що у Трампа поки що немає офіційного плану завершення війни в Україні.

Також український президент висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним для обговорення завершення війни.