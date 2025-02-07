Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, они могут встретиться уже на следующей неделе.

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции в пятницу, 7 февраля.

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"Я, пожалуй, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе. И, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я бы хотел, чтобы эта война закончилась по главной причине: убивают много людей, теряя миллионы на поле боя", — сказал Трамп.

По его словам, 800-900 тысяч российских солдат погибли или были ранены на войне. В то же время он предполагает, что Украина имеет 700 тысяч раненых и убитых.

"Цифры, которые они дали немного ниже, я считаю, что эти цифры неточны. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Просто из человеческих соображений. Ужасно то, что происходит", — отметил президент США.

По его мнению, эта война никогда бы не началась, если бы три года назад он был президентом. Трамп подчеркнул, что очень хотел бы помочь и вместе с Зеленским рассмотрят способы достижения безопасности.

Он вспомнил о редких земельных ресурсах Украины и отметил, что Европа помогает меньше, чем США: 100 миллиардов против 300 миллиардов долларов.

"Им это нужнее, потому что между нами океан, мы просим их сравняться с нами", — добавил Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что у Трампа пока что нет официального плана завершения войны в Украине.

Также украинский президент выразил готовность к личной встрече с Путиным для обсуждения завершения войны.