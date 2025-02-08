Дональд Трамп отменил доступ Байдена к секретной информации

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил допуск к секретной информации своему предшественнику. Глава Белого дома также напомнил, что в свое время Джо Байден лишил его доступа к информации о национальной безопасности.

Об этом Трамп рассказал в своей собственной соцсети Truth Social в субботу, 8 февраля, передает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Байден потерял доступ к секретной информации

Действующий президент США заявил, что свое решение он принял на основе отчета спецпрокурора Роберта Хура. Там указано, что Байден имеет "плохую память" и даже в "лучшие годы ему нельзя доверять секретную информацию".

"Нет необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем разрешение Джо Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по разведданным", — отметил Трамп.

Также Трамп заявил, что приоритетом для него будет защита национальной безопасности, и добавил: "Джо, ты уволен".

Сообщение из Telegram-канала Дональд Трамп на украинском. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп высказался относительно возможности будущей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп заявил, что может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.