Зеленський пропонує Трампу угоду щодо українських ресурсів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю заявив про готовність до стратегічного партнерства зі США у сфері видобутку рідкоземельних металів і корисних копалин. Головною умовою таких домовленостей він назвав гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Reuters, який поспілкувався з Президентом України.

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Український лідер продемонстрував карту, що показує масштаби родовищ рідкоземельних металів, титану та урану, підкресливши, що більшість цих ресурсів перебувають під контролем Києва, хоча частина залишилася в окупованих районах. Він наголосив, що Росія може надати доступ до цих корисних копалин своїм союзникам, зокрема Північній Кореї та Ірану, що становить загрозу для США.

Володимир Зеленський показує карту. Фото: REUTERS

Україна вже запропонувала союзникам інвестувати у видобуток цих ресурсів, і зараз Зеленський готовий обговорити з Трампом деталі угоди, яка передбачає, що саме США отримають пріоритет у розробці українських корисних копалин.

"Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", — сказав Зеленський.

Окрім цього, Київ обговорює з Вашингтоном можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу, що дозволить зробити Україну ключовим енергетичним хабом Європи.

Зеленський також висловив бажання зустрітися з Трампом перед будь-якими переговорами з Росією, наголосивши, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Водночас він підкреслив, що Київ продовжує активні бойові дії, зокрема й нещодавній наступ у Курській області, що має стратегічне значення для України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловився щодо чуток, що Україна нібито віддасть всі свої корисні копалини та рідкісні ресурси.

На новини про обмін копалин на захист від США відреагував й заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.