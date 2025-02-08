Зеленский предлагает Трампу соглашение по украинским ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью заявил о готовности к стратегическому партнерству с США в сфере добычи редкоземельных металлов и полезных ископаемых. Главным условием таких договоренностей он назвал гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Reuters, который пообщался с Президентом Украины.

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Украинский лидер продемонстрировал карту, показывающую масштабы месторождений редкоземельных металлов, титана и урана, подчеркнув, что большинство этих ресурсов находятся под контролем Киева, хотя часть осталась в оккупированных районах. Он отметил, что Россия может предоставить доступ к этим полезным ископаемым своим союзникам, в частности Северной Корее и Ирану, что представляет угрозу для США.

Владимир Зеленский показывает карту. Фото: REUTERS

Украина уже предложила союзникам инвестировать в добычу этих ресурсов, и сейчас Зеленский готов обсудить с Трампом детали соглашения, которое предусматривает, что именно США получат приоритет в разработке украинских полезных ископаемых.

"Американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", — сказал Зеленский.

Кроме этого, Киев обсуждает с Вашингтоном возможность использования украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа, что позволит сделать Украину ключевым энергетическим хабом Европы.

Зеленский также выразил желание встретиться с Трампом перед любыми переговорами с Россией, подчеркнув, что решения по Украине не могут приниматься без ее участия. В то же время он подчеркнул, что Киев продолжает активные боевые действия, в том числе и недавнее наступление в Курской области, что имеет стратегическое значение для Украины.

Напомним, Владимир Зеленский высказался относительно слухов, что Украина якобы отдаст все свои полезные ископаемые и редкие ресурсы.

На новости об обмене ископаемых на защиту от США отреагировал и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.