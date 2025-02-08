Зеленский стремится встретиться с Трампом перед его разговором с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президенту Украины важно встретиться с Трампом до его общения с Путиным. В противном случае договоренности не будут содержать реальных перспектив по завершению войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters в субботу, 8 февраля.

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По словам Зеленского, говорить об Украине без Украины будет несправедливым. Именно поэтому он стремится встретиться с Президентом США Дональдом Трампом до того, как американский лидер будет говорить с Владимиром Путиным.

"Я думаю, важно все-таки партнерам сначала обсуждать свои вопросы, а потом уже иметь разговор с врагом. Я думаю, что в таком контексте мы должны действовать", — заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что сейчас многие говорят о том, что договоренность между Трампом и Путиным будто бы уже есть, а Украине сообщат об этом потом. Однако, как убежден президент, такого не произойдет, поскольку Украина имеет прозрачные отношения с партнерами. К тому же такие договоренности не принесут результат.

Напомним, в интервью Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова к стратегическому партнерству с США. Речь идет о добыче редкоземельных металлов и полезных ископаемых.

Также глава государства сообщил, что перед переговорами необходимо решить ключевые вопросы. В таком случае, убежден Владимир Зеленский, Украина будет иметь уверенность в своих позициях и не принимать ультиматумов от России.