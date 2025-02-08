Закінчення війни — Зеленський сказав, чи можливі компроміси під час переговорів між Україною та РФ

Президент України Володимир Зеленський . Фото: скриншот

Наразі невідомо, які компроміси можуть обговорюватися за столом перемовин між Україною та РФ щодо закінчення війни. До цього етапу ще не дійшли.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

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Перемовини та ультиматуми

За словами Зеленського, перед будь-якими перемовинами необхідно вирішити ключові питання, щоб Україна мала впевненість у своїх позиціях і не приймала ультиматумів від Росії.

"Є деякі речі, які мають бути вирішені перед будь-якими перемовинами. Україні потрібно бути впевненою в собі. Люди мають розуміти, що Україна йде на перемовини, а не приймає ультиматуми з боку Росії", — наголосив президент.

Глава держави зазначив, якщо переговори відбуватимуться за російськими умовами, це стане викликом не лише для України, а й для США та всього вільного світу.

"Цього не можна допустити. Саме цього хоче Путін", — підсумував Зеленський.

Раніше в цьому ж інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні приблизно 20% території України перебуває під російською окупацією. Глава держави також повідомив, що росіяни націлені захопити порти Великої Одеси.