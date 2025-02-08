Закінчення війни — Зеленський сказав, чи можливі компроміси під час переговорів між Україною та РФ

Переговори з РФ — Зеленський висловився про ультиматуми
Наразі невідомо, які компроміси можуть обговорюватися за столом перемовин між Україною та РФ щодо закінчення війни. До цього етапу ще не дійшли.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.
Перемовини та ультиматуми
За словами Зеленського, перед будь-якими перемовинами необхідно вирішити ключові питання, щоб Україна мала впевненість у своїх позиціях і не приймала ультиматумів від Росії.
"Є деякі речі, які мають бути вирішені перед будь-якими перемовинами. Україні потрібно бути впевненою в собі. Люди мають розуміти, що Україна йде на перемовини, а не приймає ультиматуми з боку Росії", — наголосив президент.
Глава держави зазначив, якщо переговори відбуватимуться за російськими умовами, це стане викликом не лише для України, а й для США та всього вільного світу.
"Цього не можна допустити. Саме цього хоче Путін", — підсумував Зеленський.
Раніше в цьому ж інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні приблизно 20% території України перебуває під російською окупацією. Глава держави також повідомив, що росіяни націлені захопити порти Великої Одеси.
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