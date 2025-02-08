Корисні копалини України — Зеленський розкрив, яку частку контролює Росія

Президент Володимир Зеленський показує журналістам мапу корисних копалин. Фото: скриншот

На сьогодні приблизно 20% території України перебуває під російською окупацією. Водночас частка захоплених природних ресурсів є меншою.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

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Зеленський зазначив, що Україна має багаті природні ресурси, зокрема в Дніпропетровській області, Центральній та Західній частинах країни.

"Вони захопили не 20% наших корисних копалин, поки що менше. І це дуже добре. Але ми кажемо, що нам треба допомога, щоб зупинити Путіна і захистити все те, що у нас є", — сказав глава держави.

Президент також нагадав про втрату частини вугільних запасів, проте зазначив, що окупанти не змогли ефективно керувати захопленими шахтами, через що багато з них були затоплені.

"І, на жаль, ми втратили вугілля, але я знаю, що вони також багато там втратили, тому що вони не знали спочатку, що робити з шахтами. Вони не знали, як ними керувати. І тому затопили якісь шахти, багато шахт затоплено", — підкреслив Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова обміняти 17 видів рідкісних металів на підтримку з боку Сполучених Штатів. Своєю чергою український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати США свої ресурси в примітивному значенні цього слова.