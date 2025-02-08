Полезные ископаемые Украины — Зеленский раскрыл, какую долю контролирует Россия

Президент Владимир Зеленский показывает журналистам карту полезных ископаемых. Фото: скриншот

На сегодня примерно 20% территории Украины находится под российской оккупацией. В то же время доля захваченных природных ресурсов является меньшей.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

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Зеленский отметил, что Украина имеет богатые природные ресурсы, в частности в Днепропетровской области, Центральной и Западной частях страны.

"Они захватили не 20% наших полезных ископаемых, пока меньше. И это очень хорошо. Но мы говорим, что нам нужна помощь, чтобы остановить Путина и защитить все то, что у нас есть", — сказал глава государства.

Президент также напомнил о потере части угольных запасов, однако отметил, что оккупанты не смогли эффективно управлять захваченными шахтами, из-за чего многие из них были затоплены.

"И, к сожалению, мы потеряли уголь, но я знаю, что они также много там потеряли, потому что они не знали сначала, что делать с шахтами. Они не знали, как ими управлять. И поэтому затопили какие-то шахты, много шахт затоплено", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова обменять 17 видов редких металлов на поддержку со стороны Соединенных Штатов. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать США свои ресурсы в примитивном значении этого слова.