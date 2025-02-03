Дональд Трамп готовий підтримувати Україну в обмін на цінні метали

Дональд Трамп. Фото: CNN

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна готова обміняти свої метали на американську допомогу. Йдеться про 17 рідкісних металів, які широко використовуються в сучасних технологіях.

Про це Трамп заявив під час пресконференції у понеділок, 3 лютого, повідомляє AP.

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Заява Трампа

Зазначається, що йдеться про групу, яка складається з 17 металів, які зустрічаються в природі в дуже малих кількостях. Зазвичай їх широко використовують у сучасних технологіях, починаючи від електроніки до космічної галузі. Ці метали мають унікальні фізико-хімічні властивості, через що їх не можна просто замінити іншими матеріалами.

Трамп наголосив, що значну частку видобутку рідкісноземельних металів контролює Китай. У зв'язку з цим інші держави, у тому числі США та ЄС, шукають альтернативні джерела.

Окрім того, ці метали важко видобувати. Вони не утворюють великих покладів, а їхній видобуток та очистка — складний і дороговартісний процес.

Наразі відомо, що в Україні з рідкісних природних ресурсів зосереджені, зокрема, графіт, уран, титан і літій.

Раніше ми повідомляли, що адміністрація Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 тисяч венесуельців у США. Їх можуть депортувати вже у найближчі місяці.

Також Трамп заявив, що припиняє все майбутнє фінансування Південної Африки через "порушення прав людини".