Дональд Трамп оголосив про припинення допомоги ПАР — причина

Трамп припинить допомогу Південній Африці — яка причина
Президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє все майбутнє фінансування Південної Африки через "порушення прав людини". За його словами, країна конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".
Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social.
Трамп хоче припинити фінансування ПАР
"Південна Африка конфіскує землю та дуже погано поводиться з певними класами людей. Це погана ситуація, про яку ліворадикальні ЗМІ навіть не хочуть згадувати. Відбувається принаймні масове порушення прав людини, яке бачать усі", — йдеться у повідомленні.
Трамп наголосив, що США "не будуть цього терпіти" та діятимуть. А також пообіцяв вжити заходів через недотримання прав людини з боку ПАР.
"Сполучені Штати не потерплять цього, ми діятимемо. Крім того, я припиню все майбутнє фінансування Південної Африки, доки не буде завершено повне розслідування цієї ситуації!" — сказав президент США.
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що США планують найближчим часом ініціювати контакти між Росією та Україною щодо закінчення війни. Однак зараз подробиці невідомі.
Крім того, оглядач Лі Гокстедер у своїй колонці у The Washington Post написав, що Трамп саботує власну ідею міцного миру в Україні. Про це свідчить його небажання надавати Києву допомогу, та він не хоче, аби Україна стала членом НАТО.
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