Дональд Трамп оголосив про припинення допомоги ПАР — причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє все майбутнє фінансування Південної Африки через "порушення прав людини". За його словами, країна конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social.

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"Південна Африка конфіскує землю та дуже погано поводиться з певними класами людей. Це погана ситуація, про яку ліворадикальні ЗМІ навіть не хочуть згадувати. Відбувається принаймні масове порушення прав людини, яке бачать усі", — йдеться у повідомленні.

Трамп наголосив, що США "не будуть цього терпіти" та діятимуть. А також пообіцяв вжити заходів через недотримання прав людини з боку ПАР.

"Сполучені Штати не потерплять цього, ми діятимемо. Крім того, я припиню все майбутнє фінансування Південної Африки, доки не буде завершено повне розслідування цієї ситуації!" — сказав президент США.

Скриншот допису Дональд Трампа

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що США планують найближчим часом ініціювати контакти між Росією та Україною щодо закінчення війни. Однак зараз подробиці невідомі.

Крім того, оглядач Лі Гокстедер у своїй колонці у The Washington Post написав, що Трамп саботує власну ідею міцного миру в Україні. Про це свідчить його небажання надавати Києву допомогу, та він не хоче, аби Україна стала членом НАТО.