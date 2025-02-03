Дональд Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР — причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает все будущее финансирование Южной Африки из-за "нарушения прав человека". По его словам, страна конфискует землю и крайне плохо обращается с "определенными классами людей".

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

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"Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей. Это плохая ситуация, о которой леворадикальные СМИ даже не хотят вспоминать. Происходит по крайней мере массовое нарушение прав человека, которое видят все", — говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что США "не будут этого терпеть" и будут действовать. А также пообещал принять меры из-за несоблюдения прав человека со стороны ЮАР.

"Соединенные Штаты не потерпят этого, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу все будущее финансирование Южной Африки, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации! " — сказал президент США.

Скриншот сообщения Дональд Трампа

Напомним, недавно Трамп заявил, что США планируют в ближайшее время инициировать контакты между Россией и Украиной по окончанию войны. Однако сейчас подробности неизвестны.

Кроме того, обозреватель Ли Хокстедер в своей колонке в The Washington Post написал, что Трамп саботирует собственную идею прочного мира в Украине. Об этом свидетельствует его нежелание оказывать Киеву помощь, и он не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО.