Дональд Трамп скасував тимчасовий захист для 300 тисяч венесуельців

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Адміністрація президента Дональда Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 тисяч венесуельців США. Їх можуть депортувати вже у найближчі місяці.

Про це повідомляє The New York Times.

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За даними видання, цей крок перший для Трампа щодо скасування такого захисту у другому терміні, свідчить про те, що "він планує продовжити репресії проти програми", коли намагався скасувати статус для мігрантів із Судану, Сальвадору та Гаїті. Подібні дії почалися ще за часів його першого президентського терміну.

Це рішення також є останнім із серії кроків адміністрації Трампа щодо посилення імміграційної системи, включно з призупиненням програм, які дозволяють мігрантам в'їжджати раніше законними каналами, та заморожуванням системи прийому біженців.

Також у матеріалі йдеться, що коли адміністрація Трампа вперше скасувала захист мігрантів із Сальвадору та Гаїті, то чиновники дозволили постраждалим зберігати свій статус ще упродовж 12-18 місяців перед остаточним скасуванням.

Однак цього разу адміністрація вирішила зробити зміни більш оперативними. Ті, хто перебуває під TPS з Венесуели і отримали захист у 2023 році, втратять свій тимчасовий статус через 60 днів після того, як уряд опублікує повідомлення про припинення.

NYT додало, що на момент ухвалення рішення понад 300 тисяч венесуельців мали статус TPS до квітня. Інша група з понад 250 тисяч осіб має такий сами до вересня і поки що не постраждає до нового рішення. Проте цей крок свідчить про те, що їх можуть депортувати вже найближчими місяцями.

Що таке програма TPS

Як відомо, програма TPS була створена, аби захищати мігрантів, які не можуть повернутися до своїх країн через збройні конфлікти, стихійна лиха чи економічну кризу. За останні кілька років досить велика кількість венесуельців покинула країну через політичну нестабільність на чолі з президентом Ніколасом Мадура.

Коли президентом США був Джо Байден, то його адміністрація досить довго поставала перед труднощами щодо здійснення депортацій до Венесуели, оскільки уряд Мадуро не приймав депортаційні рейси. Однак, коли Трамп прийшов до влади трапилися зміни.

Що змінилося після приходу Трампа до влади

У суботу, 1 лютого, Дональд Трамп завив, що Венесуела погодилася прийняти всіх своїх незаконних мігрантів, які перебували в США.

"Венесуела також зобов’язалася забезпечити їх транспортування назад. Ми розпочали процес масової депортації незаконних мігрантів з усіх країн, і всі держави погодилися прийняти своїх громадян назад", — написав президент США у соціальних мережах.

Нагадаємо, нещодавно США призупинили прийом іммігрантів, зокрема з України. Це рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які тікають з деяких найбільш нестабільних та небезпечних місць у світі.

Додамо, Мексика заблокувала депортаційний літак із США після впровадження обмежувальних імміграційних заходів Америки.