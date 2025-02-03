Дональд Трамп отменил временную защиту для 300 тысяч венесуэльцев

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Администрация президента Дональда Трампа отменила временный защищенный статус (TPS) для более 300 тысяч венесуэльцев США. Их могут депортировать уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, этот шаг первый для Трампа по отмене такой защиты во втором сроке, свидетельствует о том, что "он планирует продолжить репрессии против программы", когда пытался отменить статус для мигрантов из Судана, Сальвадора и Гаити. Подобные действия начались еще во времена его первого президентского срока.

Это решение также является последним из серии шагов администрации Трампа по усилению иммиграционной системы, включая приостановку программ, которые позволяют мигрантам въезжать ранее законными каналами, и замораживанием системы приема беженцев.

Также в материале говорится, что когда администрация Трампа впервые отменила защиту мигрантов из Сальвадора и Гаити, то чиновники позволили пострадавшим сохранять свой статус еще в течение 12-18 месяцев перед окончательной отменой.

Однако на этот раз администрация решила сделать изменения более оперативными. Те, кто находится под TPS из Венесуэлы и получили защиту в 2023 году, потеряют свой временный статус через 60 дней после того, как правительство опубликует сообщение о прекращении.

NYT добавило, что на момент принятия решения более 300 тысяч венесуэльцев имели статус TPS до апреля. Другая группа из более 250 тысяч человек имеет такой же до сентября и пока не пострадает до нового решения. Однако этот шаг свидетельствует о том, что их могут депортировать уже в ближайшие месяцы.

Что такое программа TPS

Как известно, программа TPS была создана, чтобы защищать мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий или экономического кризиса. За последние несколько лет достаточно большое количество венесуэльцев покинуло страну из-за политической нестабильности во главе с президентом Николасом Мадура.

Когда президентом США был Джо Байден, то его администрация довольно долго сталкивалась с трудностями по осуществлению депортаций в Венесуэлу, поскольку правительство Мадуро не принимало депортационные рейсы. Однако, когда Трамп пришел к власти случились изменения.

Что изменилось после прихода Трампа к власти

В субботу, 1 февраля, Дональд Трамп завил, что Венесуэла согласилась принять всех своих незаконных мигрантов, которые находились в США.

"Венесуэла также обязалась обеспечить их транспортировку обратно. Мы начали процесс массовой депортации незаконных мигрантов из всех стран, и все государства согласились принять своих граждан обратно", — написал президент США в социальных сетях.

Напомним, недавно США приостановили прием иммигрантов, в частности из Украины. Это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых наиболее нестабильных и опасных мест в мире.

Добавим, Мексика заблокировала депортационный самолет из США после внедрения ограничительных иммиграционных мер Америки.