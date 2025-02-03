Дональд Трамп готов поддерживать Украину в обмен на ценные металлы

Дональд Трамп. Фото: CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина готова обменять свои металлы на американскую помощь. Речь идет о 17 редких металлах, которые широко используются в современных технологиях.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в понедельник, 3 февраля, сообщает AP.

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Заявление Трампа

Отмечается, что речь идет о группе, которая состоит из 17 металлов, которые встречаются в природе в очень малых количествах. Обычно их широко используют в современных технологиях, начиная от электроники до космической отрасли. Эти металлы обладают уникальными физико-химическими свойствами, из-за чего их нельзя просто заменить другими материалами.

Трамп отметил, что значительную долю добычи редкоземельных металлов контролирует Китай. В связи с этим другие государства, в том числе США и ЕС, ищут альтернативные источники.

Кроме того, эти металлы трудно добывать. Они не образуют больших залежей, а их добыча и очистка — сложный и дорогостоящий процесс.

Сейчас известно, что в Украине из редких природных ресурсов сосредоточены, в частности, графит, уран, титан и литий.

Ранее мы сообщали, что администрация Трампа отменила временный защищенный статус (TPS) для более 300 тысяч венесуэльцев в США. Их могут депортировать уже в ближайшие месяцы.

Также Трамп заявил, что прекращает все будущее финансирование Южной Африки из-за "нарушения прав человека".