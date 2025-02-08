Окончание войны — Зеленский сказал, возможны ли компромиссы во время переговоров между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Пока неизвестно, какие компромиссы могут обсуждаться за столом переговоров между Украиной и РФ по окончанию войны. До этого этапа еще не дошли.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

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Переговоры и ультиматумы

По словам Зеленского, перед любыми переговорами необходимо решить ключевые вопросы, чтобы Украина имела уверенность в своих позициях и не принимала ультиматумов от России.

"Есть некоторые вещи, которые должны быть решены перед любыми переговорами. Украине нужно быть уверенной в себе. Люди должны понимать, что Украина идет на переговоры, а не принимает ультиматумы со стороны России", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, если переговоры будут проходить по российским условиям, это станет вызовом не только для Украины, но и для США и всего свободного мира.

"Этого нельзя допустить. Именно этого хочет Путин", — подытожил Зеленский.

Ранее в этом же интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня примерно 20% территории Украины находится под российской оккупацией. Глава государства также сообщил, что россияне нацелены захватить порты Большой Одессы.