Трамп поговорил с Путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Трамп поговорил с Путиным — речь шла о войне в Украине
Президент США Дональд Трамп уже поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Звонок был посвящен тому, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
Об этом Трамп сказал в эксклюзивном интервью The New York Post на борту самолета Air Force One.
Что известно о разговоре Трампа и Путина
Как пишет издание, на вопрос о том, сколько раз лидеры общались, президент США ответил: "Я лучше промолчу".
Он также считает, что Путин хочет, чтобы люди перестали гибнуть в происходящей войне.
"Он хочет, чтобы люди перестали умирать... Все эти мертвецы. Молодые, молодые красивые люди. Они как твои дети, их два миллиона — и без причины", — заявил Трамп.
Президент США в очередной раз произнес месседж, что данная трехлетняя война никогда бы не произошла, если бы он был президентом в 2022 году.
"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным... Байден был позором для нашей страны. Полным позором", — сказал он.
В ходе интервью Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны в Украине.
"Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке", — сказал он.
Кроме того, президент США обратился к советнику по нацбезопасности Майку Волцу, который присоединился к нему в его кабинете на борту самолета в пятницу вечером.
"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. Убивают молодых, красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", — обратился Трамп к Волцу.
Издание отмечает, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится уже на предстоящей неделе, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Напомним, пару дней назад Трамп высказался о возможности встречи с Путиным. По его словам, это возможно, поскольку между ними "всегда были хорошие отношения".
Также мы писали, что на днях в интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что важно провести встречу между ним и Трампом до того, как президент США будет общаться с Путиным. В ином случае, по словам Зеленского, договоренность не будет иметь реальных перспектив касаемо завершения войны.
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