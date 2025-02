Трамп поговорил с Путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уже поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Звонок был посвящен тому, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Об этом Трамп сказал в эксклюзивном интервью The New York Post на борту самолета Air Force One.

Читайте также:

Что известно о разговоре Трампа и Путина

Как пишет издание, на вопрос о том, сколько раз лидеры общались, президент США ответил: "Я лучше промолчу".

Он также считает, что Путин хочет, чтобы люди перестали гибнуть в происходящей войне.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать... Все эти мертвецы. Молодые, молодые красивые люди. Они как твои дети, их два миллиона — и без причины", — заявил Трамп.

Президент США в очередной раз произнес месседж, что данная трехлетняя война никогда бы не произошла, если бы он был президентом в 2022 году.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным... Байден был позором для нашей страны. Полным позором", — сказал он.

В ходе интервью Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны в Украине.

"Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке", — сказал он.

Кроме того, президент США обратился к советнику по нацбезопасности Майку Волцу, который присоединился к нему в его кабинете на борту самолета в пятницу вечером.

"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. Убивают молодых, красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", — обратился Трамп к Волцу.

Издание отмечает, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится уже на предстоящей неделе, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Напомним, пару дней назад Трамп высказался о возможности встречи с Путиным. По его словам, это возможно, поскольку между ними "всегда были хорошие отношения".

Также мы писали, что на днях в интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что важно провести встречу между ним и Трампом до того, как президент США будет общаться с Путиным. В ином случае, по словам Зеленского, договоренность не будет иметь реальных перспектив касаемо завершения войны.