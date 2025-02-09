Завершення війни в Україні — Майкл Волтц заявив, що гарантії безпеки мають забезпечувати не США

У Трампа сказали, хто має забезпечити гарантії безпеки по Україні
Гарантії безпеки по Україні повинні бути покладені на Європу. Цього тижня США планують обговорити із союзниками шляхи завершення війни.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц в інтерв'ю NBC News у неділю, 10 лютого.
Гарантії для України й тиск на Путіна
Волтц зазначив, що президент США Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні, і вже цього тижня США обговорюватимуть із партнерами, як зробити це. Водночас він не підтвердив і не спростував інформацію ЗМІ щодо розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Я не хочу випереджати президента, адже зараз тривають численні делікатні переговори. Цього тижня наші високопосадовці обговорять у Європі деталі завершення війни, що передбачає залучення обох сторін до переговорів. Президент Трамп зазначив, що економіка Росії перебуває не в найкращому стані, і він готовий запроваджувати податки, тарифи та санкції. Нам необхідно зібрати всі сторони за столом переговорів і припинити цю війну. Це питання вже обговорювалося з Сі Цзіньпіном, Нарендрою Моді та лідерами країн Близького Сходу. Усі вони готові допомогти Трампу покласти край війні", — сказав він.
Радник президента США наголосив, що гарантії безпеки по Україні повинні бути покладені на Європу.
"Основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", — підкреслив Волтц.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО є найбільш ефективним і водночас "найдешевшим" варіантом гарантій безпеки як для України, так і для союзників. Також глава держави закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку з Україною.
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