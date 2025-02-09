Завершення війни в Україні — Майкл Волтц заявив, що гарантії безпеки мають забезпечувати не США

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц. Фото: AFP

Гарантії безпеки по Україні повинні бути покладені на Європу. Цього тижня США планують обговорити із союзниками шляхи завершення війни.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц в інтерв'ю NBC News у неділю, 10 лютого.

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Волтц зазначив, що президент США Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні, і вже цього тижня США обговорюватимуть із партнерами, як зробити це. Водночас він не підтвердив і не спростував інформацію ЗМІ щодо розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я не хочу випереджати президента, адже зараз тривають численні делікатні переговори. Цього тижня наші високопосадовці обговорять у Європі деталі завершення війни, що передбачає залучення обох сторін до переговорів. Президент Трамп зазначив, що економіка Росії перебуває не в найкращому стані, і він готовий запроваджувати податки, тарифи та санкції. Нам необхідно зібрати всі сторони за столом переговорів і припинити цю війну. Це питання вже обговорювалося з Сі Цзіньпіном, Нарендрою Моді та лідерами країн Близького Сходу. Усі вони готові допомогти Трампу покласти край війні", — сказав він.

Радник президента США наголосив, що гарантії безпеки по Україні повинні бути покладені на Європу.

"Основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", — підкреслив Волтц.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО є найбільш ефективним і водночас "найдешевшим" варіантом гарантій безпеки як для України, так і для союзників. Також глава держави закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку з Україною.