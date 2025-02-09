Завершение войны в Украине — Майкл Волтц заявил, что гарантии безопасности должны обеспечивать не США

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. Фото: AFP

Гарантии безопасности по Украине должны быть возложены на Европу. На этой неделе США планируют обсудить с союзниками пути завершения войны.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Волтц в интервью NBC News в воскресенье, 10 февраля.

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Волтц отметил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине, и уже на этой неделе США будут обсуждать с партнерами, как сделать это. При этом он не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о разговоре Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я не хочу опережать президента, ведь сейчас идут многочисленные деликатные переговоры. На этой неделе наши чиновники обсудят в Европе детали завершения войны, что предполагает привлечение обеих сторон к переговорам. Президент Трамп отметил, что экономика России находится не в лучшем состоянии, и он готов вводить налоги, тарифы и санкции. Нам необходимо собрать все стороны за столом переговоров и прекратить эту войну. Этот вопрос уже обсуждался с Си Цзиньпином, Нарендрой Моди и лидерами стран Ближнего Востока. Все они готовы помочь Трампу положить конец войне", — сказал он.

Советник президента США подчеркнул, что гарантии безопасности по Украине должны быть возложены на Европу.

"Основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", — подчеркнул Волтц.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО является наиболее эффективным и одновременно "самым дешевым" вариантом гарантий безопасности как для Украины, так и для союзников. Также глава государства призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.