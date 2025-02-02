Гарантії безпеки для України та миротворці — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AP

Членство в НАТО є найбільш ефективним і водночас "найдешевшим" варіантом гарантій безпеки як для України, так і для союзників. В іншому випадку будь-яка угода з Росією буде лише передвісником майбутньої агресії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю AP.

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За словами Зеленського, без гарантій безпеки з боку союзників України будь-яка угода з Росією буде лише передвісником майбутньої агресії. Членство в НАТО є "найдешевшим" варіантом для союзників України.

"Я справді вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", — сказав він.

Президент наголосив, що членство України в НАТО буде сигналом, що не Росії вирішувати, кому бути в Альянсі, а кому ні, а Сполученим Штатам Америки.

Український лідер також зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо президент США Дональд Трамп захоче повернути додому американських військових, які дислокуються за кордоном.

Глава держави додав, що інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю озброєнь із США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Зеленський зазначив, що ініціатива Франції щодо розміщення європейських військових в Україні для стримування російської агресії поступово набуває конкретних обрисів. Водночас він висловив сумніви, оскільки досі залишаються невизначеними ключові аспекти, зокрема структура командування, чисельність військ та їхнє розташування. За його словами, це питання вже обговорювали президент Франції Еммануель Макрон і Дональд Трамп.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантій безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", — підсумував він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією щодо завершення війни може становити серйозну загрозу. Також глава держави запросив Держсекретаря США Марка Рубіо приїхати в Україну.