Гарантии безопасности для Украины и миротворцы — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AP

Членство в НАТО является наиболее эффективным и одновременно "самым дешевым" вариантом гарантий безопасности как для Украины, так и для союзников. В противном случае любое соглашение с Россией будет лишь предвестником будущей агрессии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.

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По словам Зеленского, без гарантий безопасности со стороны союзников Украины любое соглашение с Россией будет лишь предвестником будущей агрессии. Членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", — сказал он.

Президент подчеркнул, что членство Украины в НАТО будет сигналом, что не России решать, кому быть в Альянсе, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки.

Украинский лидер также отметил, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса, особенно если президент США Дональд Трамп захочет вернуть домой американских военных, которые дислоцируются за рубежом.

Глава государства добавил, что другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством вооружений из США и Европы и поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.

Зеленский отметил, что инициатива Франции по размещению европейских военных в Украине для сдерживания российской агрессии постепенно приобретает конкретные очертания. В то же время он выразил сомнения, поскольку до сих пор остаются неопределенными ключевые аспекты, в частности структура командования, численность войск и их расположение. По его словам, этот вопрос уже обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантий безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности", — подытожил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по завершении войны может представлять серьезную угрозу. Также глава государства пригласил Госсекретаря США Марка Рубио приехать в Украину.