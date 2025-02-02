Закінчення війни в Україні — Зеленський попередив про небезпеку переговорів без України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Виключення України з переговорів між США та Росією щодо закінчення війни може бути "дуже небезпечним". Кремль не зацікавлений у діалозі про мир.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю AP.

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Зеленський наголосив на необхідності активніших обговорень між Україною та США для розробки плану припинення вогню.

Глава держави зазначив, що Кремль наразі не зацікавлений у мирних переговорах, оскільки вважає будь-які поступки своєю поразкою, особливо в умовах переваги російських військ на полі бою. Водночас він переконаний, що президент США Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів шляхом посилення санкцій проти енергетичного та банківського секторів Росії, а також продовження військової підтримки України.

"Я вважаю, що це найреалістичніші і найважливіші кроки", — заявив Зеленський.

Заява президента України пролунала після слів Трампа про те, що американські та російські чиновники "вже говорять" про можливе припинення війни. Він додав, що ці дискусії є "дуже серйозними", але не уточнив деталей.

Зеленський вважає, що переговори щодо України не можуть вестися без її безпосередньої участі.

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас — це небезпечно для всіх",— підкреслив український лідер.

За його словами, команда Офісу президента вже контактувала з адміністрацією Трампа, проте ці обговорення поки що відбуваються на "загальному рівні". Водночас президент сподівається на особисті зустрічі найближчим часом для розробки більш детальних угод.

"Нам потрібно над цим більше працювати", — додав Зеленський, зазначивши, що Трамп наразі зосереджений на внутрішніх питаннях після своєї інавгурації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчим часом зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб припинити війну в Україні. Він підкреслив, що війна призводить до загибелі "багатьох чудових людей".