Окончание войны в Украине — Зеленский предупредил об опасности переговоров без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Исключение Украины из переговоров между США и Россией касаемо окончания войны может быть "очень опасным". Кремль не заинтересован в диалоге о мире.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.

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Зеленский отметил необходимость более активных обсуждений между Украиной и США для разработки плана прекращения огня.

Глава государства сказал, что Кремль пока не заинтересован в мирных переговорах, поскольку считает любые уступки своим поражением, особенно в условиях превосходства российских войск на поле боя. В то же время он убежден, что президент США Дональд Трамп мог бы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров путем усиления санкций против энергетического и банковского секторов России, а также продолжения военной поддержки Украины.

"Я считаю, что это самые реалистичные и важные шаги", — добавил Зеленский.

Заявление президента Украины прозвучало после слов Трампа о том, что американские и российские чиновники "уже говорят" о возможном прекращении войны. Он подчеркнул, что эти дискуссии являются "очень серьезными", но не уточнил деталей.

Зеленский отметил, что переговоры по Украине не могут вестись без ее непосредственного участия.

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех", — считает украинский лидер.

По его словам, команда Офиса Президента уже контактировала с администрацией Трампа, однако эти обсуждения пока происходят на "общем уровне". В то же время президент надеется на личные встречи в ближайшее время для разработки более детальных соглашений.

"Нам нужно над этим больше работать", — сказал Зеленский, отметив, что Трамп пока сосредоточен на внутренних вопросах после своей инаугурации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что война приводит к гибели "многих замечательных людей".