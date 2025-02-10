Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в одном из интервью, что уже говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о завершении войны в Украине. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог подтвердить или же опровергнуть этот телефонный звонок.

Об этом он сказал в комментарии российскому изданию ТАСС.

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По словам Пескова, он не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации относительно разговора двух президентов.

"Я лично могу чего-то не знать. Поэтому в данном случае я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это", — приводит его цитату агентство Reuters.

В то же время представитель Путина сообщил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном возникают по разным каналам.

Напомним, что в интервью The New York Post, Трамп, который подтвердил разговор с Путиным, заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны в Украине.

"Надеюсь, это будет быстро. Ежедневно гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке", — сказал он.

Также мы писали, что в интервью NBC News советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что на этой неделе США планируют обсудить с союзниками пути завершения войны. Однако он добавил, что гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европу.