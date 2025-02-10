Трамп считает, что США добиваются прогресса в переговорах по прекращению войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной. При этом он отказался предоставить подробности о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

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В воскресенье, в ходе беседы с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп вновь подтвердил, что между ним и Путиным был контакт. На вопрос о том, разговаривал ли он с главой Кремля, как стал президентом 20 января или же раньше, Трамп не дал однозначного ответа.

"С меня хватит. Скажем так, с меня хватит... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне. Если мы говорим, я не хочу рассказывать вас о разговорах. Я верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну Украины и России", — заявил глава Белого дома.

Трамп также сказал, что США находятся в контакте как с Россией, так и с Украиной.

"Мы ведем переговоры с обеими сторонами", — сказал американский президент.

Напомним, Трамп в пятничном интервью New York Post заявил, что между ним и Путиным состоялся телефонный разговор, чтобы попытаться договорится о прекращении войны в Украине. Также он сказал, что ему "лучше не говорить", сколько раз он разговаривал с президентом РФ.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг звонок между лидерами. По его словам, лично он может чего-то не знать.