В Украину прибудут люди из команды Трампа — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе в Украину прибудут люди из команды лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, это произойдет перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции European Bank в понедельник, 10 февраля, передает УНИАН.

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Люди из команды Трампа прибудут в Украину

"Уже на этой неделе в Украину приедут серьезные люди из команды Трампа. Это произойдет до Мюнхенской конференции по безопасности", — подчеркнул глава государства.

Он не сказал, о ком именно идет речь.

Зеленский отметил, что для него сейчас важно быть сосредоточенным на практической работе команды Украины с Соединенными Штатами. В частности, речь идет об общем видении главных вещей.

"Безусловно, могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей — как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине. Мы будем работать очень сильно", — добавил президент.

Напомним, Трамп заявил, что США достигают прогресса в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

Также Трамп планирует подписать соглашение с Зеленским на 500 млн долларов, которое будет включать добычу полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на обеспечение гарантий безопасности.