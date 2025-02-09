Трамп запропонував угоду про мир - що відомо

Трамп зібрався укласти із Зеленським угоду на 500 млн доларів
Президент США Дональд Трамп має намір укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на суму 500 млн доларів. Вона буде охоплювати видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки.
Про це американський президент сказав у інтервʼю The New York Post.
Яку угоду запропонував Трамп Зеленському
Трамп зазначив, що подібна угода стане прийнятною для будь-якої можливості мирного врегулювання.
Трамп також повідомив про заплановану зустріч представників США з президентом України Володимиром Зеленським.
Зокрема, очікується, що наступного тижня віцепрезидент Венс проведе переговори із Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Пропозиції Трампа щодо врегулювання конфлікту в Ірані
Стосовно Ірану Трамп висловив бажання укласти угоду, що стосуватиметься неядерної продукції.
"Я б вважав за краще це, ніж розбомбити їх до біса. Вони не хочуть вмирати. Ніхто не хоче вмирати", — заявив глава Білого дому.
Однак він утримався від розкриття деталей можливих переговорів з Іраном.
"Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я думаю, що вони справді будуть щасливі", — завуальовано сказав Трамп.
Що стосується того, що він запропонує Ірану в обмін, він зазначив: "Я не можу про це говорити, бо це надто мерзенна річ. Я не збираюся їх бомбити".
Нагадаємо, що Дональд Трамп уже провів переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Метою дзвінка було спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
Перед цим Володимир Зеленський заявив, що важливо провести зустріч між ним і Трампом до того, як президент США спілкуватиметься з Путіним. В іншому разі, за словами Зеленського, домовленості не матимуть реальних перспектив щодо завершення війни.
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