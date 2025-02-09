Трамп запропонував угоду про мир - що відомо

Зустріч Зеленського і Трампа. Фото: Голос Америки

Президент США Дональд Трамп має намір укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на суму 500 млн доларів. Вона буде охоплювати видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки.

Про це американський президент сказав у інтервʼю The New York Post.

Читайте також:

Яку угоду запропонував Трамп Зеленському

Трамп зазначив, що подібна угода стане прийнятною для будь-якої можливості мирного врегулювання.

Трамп також повідомив про заплановану зустріч представників США з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, очікується, що наступного тижня віцепрезидент Венс проведе переговори із Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Пропозиції Трампа щодо врегулювання конфлікту в Ірані

Стосовно Ірану Трамп висловив бажання укласти угоду, що стосуватиметься неядерної продукції.

"Я б вважав за краще це, ніж розбомбити їх до біса. Вони не хочуть вмирати. Ніхто не хоче вмирати", — заявив глава Білого дому.

Однак він утримався від розкриття деталей можливих переговорів з Іраном.

"Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я думаю, що вони справді будуть щасливі", — завуальовано сказав Трамп.

Що стосується того, що він запропонує Ірану в обмін, він зазначив: "Я не можу про це говорити, бо це надто мерзенна річ. Я не збираюся їх бомбити".

Нагадаємо, що Дональд Трамп уже провів переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Метою дзвінка було спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Перед цим Володимир Зеленський заявив, що важливо провести зустріч між ним і Трампом до того, як президент США спілкуватиметься з Путіним. В іншому разі, за словами Зеленського, домовленості не матимуть реальних перспектив щодо завершення війни.