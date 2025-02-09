Трамп предложил соглашение о мире - что известно

Встреча Зеленского и Трампа. Фото: Голос Америки

Президент США Дональд Трамп намерен заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на сумму 500 млн долларов. Оно будет охватывать добычу полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Об этом американский президент сказал в интервью The New York Post.

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Трамп отметил, что подобное соглашение станет приемлемым для любой возможности мирного урегулирования.

Трамп также сообщил о запланированной встрече представителей США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, ожидается, что на следующей неделе вице-президент Вэнс проведет переговоры с Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Предложения Трампа по урегулированию конфликта в Иране

В отношении Ирана Трамп выразил желание заключить соглашение, которое будет касаться неядерной продукции.

"Я бы предпочел это, чем разбомбить их к черту. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", — заявил глава Белого дома.

Однако он воздержался от раскрытия деталей возможных переговоров с Ираном.

"Я мог бы сказать то, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что они сейчас думают сделать. И я думаю, что они действительно будут счастливы", — завуалированно сказал Трамп.

Что касается того, что он предложит Ирану в обмен, он отметил: "Я не могу об этом говорить, потому что это слишком мерзкая вещь. Я не собираюсь их бомбить".

Напомним, что Дональд Трамп уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Целью звонка было попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Перед этим Владимир Зеленский заявил, что важно провести встречу между ним и Трампом до того, как президент США будет общаться с Путиным. В противном случае, по словам Зеленского, договоренности не будут иметь реальных перспектив по завершению войны.