Мирний план Трампа для України — чому призупинили роботу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Президента США Дональда Трампа призупинила розробку свого мирного плану щодо України. Це зробили, аби залучити Європейський Союз до перемовин.

Про це пише The Telegraph в понеділок, 10 лютого.

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Як зазначає видання, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори із союзниками, перш ніж завершити план припинення війни в Україні. Це має заспокоїти тих, хто боїться бути відстороненим від переговорного процесу.

"Водночас генерал Келлог заявив, що оприлюднить елементи мирного плану на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині цими вихідними. Ми розуміємо, що це буде пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів України", — зазначає видання.

Також у матеріалі наголошують, що Келлог запевнив європейців у тому, що США хочуть зміцнити позиції України. Зробити це хочуть саме перед майбутніми переговорами з Росією.

Нагадаємо, у Конгресі США представлять закон про ленд-ліз для України. Він дасть повноваження Дональду Трампу надсилати зброю партнерам.

За інформацією CNN, в Україну прибуде спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит запланований на 20 лютого.