Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України — дата

В Україну прибуде спецпредставник Трампа, — CNN
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до України. Його візит запланований на 20 лютого.
Про це повідомляє CNN у понеділок, 10 лютого.
Візит Келлога в Україну
Джерела CNN зазначають, що Келлог прибуде до України вже в четвер, 20 лютого.
Телеканал не повідомив жодних інших деталей стосовно візиту спецпредставника Трампа з питань України та Росії.
Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна чекає на візит Келлога у лютому, щоб надати інформацію про російську агресію.
Також Зеленський повідомив, що цього тижня в Україну приїдуть представники команди Дональда Трампа.
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