Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України — дата

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до України. Його візит запланований на 20 лютого.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 10 лютого.

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Візит Келлога в Україну

Джерела CNN зазначають, що Келлог прибуде до України вже в четвер, 20 лютого.

Телеканал не повідомив жодних інших деталей стосовно візиту спецпредставника Трампа з питань України та Росії.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна чекає на візит Келлога у лютому, щоб надати інформацію про російську агресію.

Також Зеленський повідомив, що цього тижня в Україну приїдуть представники команди Дональда Трампа.