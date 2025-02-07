Андрій Єрмак повідомив про очікування від візиту Кіта Келлога у лютому

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що безпосередня комунікація з новою адміністрацією Сполучених Штатів дуже важлива для напрацювання спільної позиції щодо досягнення справедливого миру у війні. Він наголосив, що неможливо виробити ефективну стратегію досягнення миру без участі України.

Про це Єрмак сказав в інтерв’ю журналістці Associated Press Сьюзі Бланн, повідомили в Офісі президента в п'ятницю, 7 лютого.

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"Українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни", — запевнив Єрмак.

Єрмак додав, що для Президента Володимира Зеленського та усієї його команди дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою. Зокрема, йдеться про перебіг мобілізації та ситуацію з доставкою озброєнь і техніки.

Глава Офісу президента додав, що комунікація важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, тому що неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України.

"Я вже провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Майклом Волцом. Очікуються контакти з іншими членами адміністрації Дональда Трампа", — повідомив Єрмак.

Єрмак також звернув увагу, що Україна має підійти до переговорів щодо встановлення справедливого й тривалого миру з сильної позиції. Також з партнерами розробляються гарантії безпеки, які так важливі для нашої держави.

"Україна має отримати сильні гарантії. Йдеться про те, як запобігти будь-якій потенційній агресії з боку Росії. Це не та країна, яка поважає міжнародне право, права людини. І будь-які рішення не будуть працювати, якщо вони не будуть забезпечені й підтверджені надійними гарантіями безпеки", — пояснив глава Офісу президента.

Пост Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, аби закінчити війну в Україні. Однак, на думку американської сторони, і Росія, і Україна мають піти на поступки. Також посол України зустрілася з новим спецпредставником від Трампа.