Санкції проти Росії — Трамп готовий подвоїти обмеження

Спеціальний представник США Кіт Келлог. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, аби закінчити війну в Україні. Однак "і Києву, і Москві доведеться піти на поступки".

Про це заявив спеціальний представник США Кіт Келлог в інтерв'ю The New York Post.

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Келлог заявив, що зараз до Росії застосовуються санкції "всього на трієчку" за школою від одного до десяти. Економічний тиск на РФ може бути "дуже болючим".

"Санкції можна дійсно посилити — особливо останні, які спрямовані на видобуток і експорт нафти. Це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив", — сказав він.

Крім того, спецпредставник США вважає, що тиск на Кремль має бути не лише економічний, а й дипломатичний та військовий.

Келлог також додав, що війна не закінчиться без переговорів і "обом сторонам потрібно піти на поступки".

"Відверто кажучи, у будь-яких переговорах обидві сторони повинні поступатися, так вже влаштовані переговори. Чи буде це прийнятно для всіх? Ні. Але ви намагаєтеся знайти баланс", — висловився політик.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти "тіньового флоту" РФ.

Також ми писали, що держсекретар США Марко Рубіо і глава дипломатії ЄС Кая Каллас обговорили санкції проти Росії і посилення оборони Європейського Союзу.