Рубіо і Калас провели розмову — обговорили санкції проти РФ і посилення оборони Європи

Новий держсекретар США Марко Рубіо. Фото: ny1.com

У вівторок, 28 січня, держсекретар США Марко Рубіо і глава дипломатії ЄС Кая Каллас провели телефонну розмову. Сторони обговорили оборону Європи, санкції Євросоюзу проти Росії і не тільки.

Про це йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту США.

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Розмова Рубіо і Каллас

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні поговорив із Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки та віцепрезиденткою Європейської комісії Каєю Каллас", - йдеться у повідомленні.

У ході розмови Рубіо наголосив на необхідності зміцнення трансатлантичної безпеки, закликав Європу збільшити витрати на оборону і виділив проблеми, які створює Китай. Також сторони обговорили шляхи поглиблення співробітництва США і ЄС за спільними пріоритетами. Крім того, Рубіо і Каллас торкнулися теми європейських санкцій проти Росії.

"Державний секретар привітав продовження санкцій ЄС проти Росії за її війну проти України", — сказано на сайті Держдепартаменту.

Нагадаємо, вчора Кая Каллас заявила, що в лютому ЄС має завершити деталі того, що увійде до 16-го пакету санкцій проти Росії. Наразі дипломати активно працюють над цим.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський днями заявив, що Трамп не може швидко закінчити війни, але він здатний прискорити це питання санкціями та економічним тиском.