Рубио и Калас провели разговор — обсудили санкции против РФ и усиление обороны Европы

Новый госсекретарь США Марко Рубио. Фото: ny1.com

Во вторник, 28 января, госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас провели телефонный разговор. Стороны обсудили оборону Европу, санкции Євросоюза против России и не только.

Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

Читайте также:

Разговор Рубио и Каллас

"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас", — говорится в сообщении.

В ходе разговора Рубио подчеркнул необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и выделил проблемы, которые создает Китай. Также стороны обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам. Кроме того, Рубио и Каллас затронули тему европейских санкций против России.

"Государственный секретарь приветствовал продление санкций ЕС против России за ее войну против Украины", — сказано на сайте Госдепартамента.

Напомним, вчера Кая Каллас заявила, что в февраля ЕС должен завершить детали того, что войдет в 16-й пакет санкций против России. Сейчас дипломаты активно работают над этим.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Трамп не может быстро закончить войны, но он способен ускорить этот вопрос санкциями и экономическим давлением.