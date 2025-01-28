Головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters

В лютому ЄС має завершити деталі того, що увійде до 16-го пакета санкцій проти Росії. Наразі дипломати активно працюють над цим.

Про це повідомила Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спілкування зі ЗМІ у вівторок, 28 січня.

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Як зазначила Каллас, країни ЄС наразі обговорюють, що саме увійде в 16 пакет санкцій проти РФ. Вона додала, що йдеться про "багато різного". Представити кінцевий результат мають в лютому.

"Ми справді дивимося на усе, що допомагає Росії вести цю війну. Навіть такі елементи, як пульти керування для відеоігор, тому що з їхньою допомогою керують дронами", — зазначила дипломатка.

Вона також додала, що йдеться й про хімічні речовини, яких потребує російський оборонно-промисловий комплекс. Крім того, увагу звернуть й на енергетику.

"Якою буде фінальна домовленість — буде зрозуміло, коли ми домовимось", — додала Каллас.

Раніше у ЗМІ з'явились деталі про те, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній та агропродукцію. Також, ймовірно, обмеження торкнуться "тіньового флоту", скрапленого газу та банківської сфери.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкції, які запровадили проти РФ. Вони будуть діяти ще пів року.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що санкції з Росії не можна знімати після завершення війни. Він переконаний, що в іншому випадку, РФ знову відновить свою економічну міць.