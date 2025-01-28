Санкции против РФ — Каллас ответила, что войдет в 16-й пакет

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас. Фото: Reuters

В феврале ЕС должен завершить детали того, что войдет в 16-й пакет санкций против России. Сейчас дипломаты активно работают над этим.

Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время общения со СМИ во вторник, 28 января.

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Как отметила Каллас, страны ЕС сейчас обсуждают, что именно войдет в 16 пакет санкций против РФ. Она добавила, что речь идет о "разном". Представить конечный результат должны в феврале.

"Мы действительно смотрим на все, что помогает России вести эту войну. Даже такие элементы, как пульты управления для видеоигр", — отметила дипломат.

Она также добавила, что речь идет и о химических веществах, в которых нуждается российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, внимание обратят и на энергетику.

"Какой будет финальная договоренность — будет понятно, когда мы договоримся", — добавила Каллас.

Ранее в СМИ появились детали о том, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий и агропродукцию. Также, вероятно, ограничения коснутся "теневого флота", сжиженного газа и банковской сферы.

Напомним, Европейский Союз продлил санкции, которые ввели против РФ. Они будут действовать еще полгода.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что санкции с России нельзя снимать после завершения войны. Он убежден, что в противном случае, РФ снова восстановит свою экономическую мощь.