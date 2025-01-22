Орбан блокує продовження антиросійських санкцій

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Європейський Союз ризикує втратити санкційний тиск на Росію через незгоду на їх продовження з боку прем'єр-міністра Угорщина Віктора Орбана. У разі протистояння політика, дія санкцій проти Росії спливе 31 січня 2025 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Продовження санкцій ЄС проти Росії, яке зазвичай затверджується кожні шість місяців, цього разу опинилося під загрозою через позицію Орбана. Прем'єр Угорщини висловив сумнів у доцільності санкцій і наголосив на необхідності відновлення відносин із Росією без обмежень.

"Настав час викинути санкції у вікно і створити відносини з росіянами без санкцій. До цього ще далеко, але ми повинні працювати над цим", — заявляв Орбан в ефірі державного радіо кілька днів тому.

Раніше, у грудні Орбан заявляв, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж приймати рішення про продовження санкцій. Втім, Дональд Трамп заявляв, що Путін руйнує Росію та ризикує погіршити стан економіки країни через дію санкцій, натякнувши на їх посилення.

Зараз Європейський Союз веде переговори щодо запровадження 16-го раунду санкцій проти Росії, які також можуть залежати від згоди Угорщини.

Посли ЄС планують провести низку зустрічей цього тижня, щоб зняти блокування і досягти одностайної згоди серед 27 країн-членів. Якщо компроміс не буде знайдений, питання буде винесено на засідання міністрів закордонних справ, яке відбудеться 27 січня у Брюсселі.

Водночас ЄС розглядає додаткові заходи, зокрема обмеження імпорту російського скрапленого природного газу, щоб посилити тиск на економіку Росії. Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що наразі імпорт зріс, тому Європа має можливості для посилення санкцій.

Нагадаємо, раніше голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас розкритикувала Будапешт за блокування санкцій проти Росії.

Нещодавно Зеленський застосував санкції проти низки пропагандистів.

Також в США ввели санкції проти шести нафтових танкерів, які ще перебувають на етапі будівництва.