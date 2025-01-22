Орбан блокирует продление антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Европейский Союз рискует потерять санкционное давление на Россию из-за несогласия на их продление со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В случае противостояния политика, действие санкций против России истечет 31 января 2025 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Продление санкций ЕС против России, которое обычно утверждается каждые шесть месяцев, на этот раз оказалось под угрозой из-за позиции Орбана. Премьер Венгрии выразил сомнение в целесообразности санкций и подчеркнул необходимость восстановления отношений с Россией без ограничений.

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать отношения с россиянами без санкций. До этого еще далеко, но мы должны работать над этим", — заявлял Орбан в эфире государственного радио несколько дней назад.

Ранее, в декабре Орбан заявлял, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций. Впрочем, Дональд Трамп заявлял, что Путин разрушает Россию и рискует ухудшить состояние экономики страны из-за действия санкций, намекнув на их ужесточение.

Сейчас Европейский Союз ведет переговоры о введении 16-го раунда санкций против России, которые также могут зависеть от согласия Венгрии.

Послы ЕС планируют провести ряд встреч на этой неделе, чтобы снять блокировку и достичь единодушного согласия среди 27 стран-членов. Если компромисс не будет найден, вопрос будет вынесен на заседание министров иностранных дел, которое состоится 27 января в Брюсселе.

В то же время ЕС рассматривает дополнительные меры, в частности ограничение импорта российского сжиженного природного газа, чтобы усилить давление на экономику России. Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис отметил, что сейчас импорт вырос, поэтому Европа имеет возможности для усиления санкций.

Напомним, ранее глава внешней политики ЕС Кая Каллас раскритиковала Будапешт за блокирование санкций против России.

Недавно Зеленский применил санкции против ряда пропагандистов.

Также в США ввели санкции против шести нефтяных танкеров, которые еще находятся на этапе строительства.