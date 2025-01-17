Санкції проти Росії — у ЄС прокоментували можливість скасування обмежень

Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт
Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії, попри опір з боку Угорщини. Будапешт затримує рішення про їхнє продовження до завершення інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це пише Barrons.
ЄС не повинен відмовлятися від "важеля впливу"
ЄС запровадив 15 раундів санкцій проти Росії з лютого 2022 року. Однак їх продовження потребує одностайної підтримки 27 країн-членів, а термін ухвалення рішення спливає 31 січня.
"Санкції є нашим важливим важелем впливу, і відмовлятися від нього було б недоцільно. Ситуація не змінилася: Путін не переглянув своїх цілей, а на місці все залишилося, як і раніше", — зазначила Каллас.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми дружніми стосунками з Росією та близькістю до Трампа, виступив проти продовження санкцій. Він заявив, що "настав час розпочати нову епоху без санкцій" і закликав до зміни підходу в Брюсселі.
Каллас застерегла від передчасного зняття санкцій, зазначивши, що це може послабити позиції Заходу та дозволити Росії отримати доступ до понад 200 мільярдів євро заморожених активів у Європі.
Раніше ми писали, що ЄС розглядає впровадження санкцій на імпорт російського алюмінію.
А США ввели санкції проти недобудованих танкерів РФ, які ще перебувають на верфі "Звєзда".
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