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Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

17 січня 2025 23:53
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Санкції проти Росії — у ЄС прокоментували можливість скасування обмежень
Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Фото: European Parliament, Wikimedia
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії, попри опір з боку Угорщини. Будапешт затримує рішення про їхнє продовження до завершення інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише Barrons.

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ЄС запровадив 15 раундів санкцій проти Росії з лютого 2022 року. Однак їх продовження потребує одностайної підтримки 27 країн-членів, а термін ухвалення рішення спливає 31 січня.

"Санкції є нашим важливим важелем впливу, і відмовлятися від нього було б недоцільно. Ситуація не змінилася: Путін не переглянув своїх цілей, а на місці все залишилося, як і раніше", — зазначила Каллас.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми дружніми стосунками з Росією та близькістю до Трампа, виступив проти продовження санкцій. Він заявив, що "настав час розпочати нову епоху без санкцій" і закликав до зміни підходу в Брюсселі.

Каллас застерегла від передчасного зняття санкцій, зазначивши, що це може послабити позиції Заходу та дозволити Росії отримати доступ до понад 200 мільярдів євро заморожених активів у Європі.

Раніше ми писали, що ЄС розглядає впровадження санкцій на імпорт російського алюмінію.

А США ввели санкції проти недобудованих танкерів РФ, які ще перебувають на верфі "Звєзда".

санкції проти Росії санкції Угорщина Віктор Орбан Кая Каллас Росія

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