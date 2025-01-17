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США ввели санкції проти недобудованих танкерів РФ — що це значить

17 січня 2025 20:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Санкції проти Росії — США вперше запровадили обмеження на ще неіснуючі нафтові танкери
Верф "Звєзда". Ілюстративне фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Шість російських нафтових танкерів, які ще перебувають у процесі будівництва на російській верфі "Звєзда", потрапили під санкції США, запроваджені минулого тижня. Вашингтон уперше наклав заборону на танкери ще до того, як вони почали експлуатацію, не кажучи вже про перевезення підсанкційних вантажів.

Про це пише Reuters.

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Санкції, запроваджені минулого тижня, спричинили стрибок цін на нафту та зростання вартості танкерних перевезень. Адміністрація Байдена, яка завершує свою каденцію, ухвалила ці заходи, щоб завдати удару по російському нафтовому експорту та перешкодити Москві у створенні власного флоту.

Наразі шість танкерів, які будуються на верфі "Звєзда", увійшли до списку із 183 підсанкційних суден. Серед них "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов", а також три танкери, які поки не отримали назви: "Звєзда 131080", "Звєзда 131060" і "Звєзда 131040".

Згідно з текстом документа про санкції, покупцем танкерів "Олександр Беггров" і "Олексій Боголюбов" є російська компанія "Совкомфлот", тоді як решта чотири судна замовлені судноплавним підрозділом "Роснефти" — компанією "Роснефтефлот". Обидва покупці також перебувають під санкціями США.

Компанії "Роснефть" і представники верфі не відповіли на запит ЗМІ щодо коментарів. Міністерство транспорту РФ та "Совкомфлот" відмовилися від коментарів. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також поки не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, що США нещодавно запровадили нові санкції проти Росії. Адміністрація Джо Байдена заперечила, що ці обмеження були запроваджені як спосіб майбутнього тиску чи впливу на Росію. Не залишилась осторонь обмежень і Велика Британія.

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