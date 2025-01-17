Санкции против России — США впервые ввели ограничения на еще несуществующие нефтяные танкеры

Верфь "Звезда". Иллюстративное фото: росСМИ

Шесть российских нефтяных танкеров, которые еще находятся в процессе строительства на российской верфи "Звезда", попали под санкции США, введенные на прошлой неделе. Вашингтон впервые наложил запрет на танкеры еще до того, как они начали эксплуатацию, не говоря уже о перевозке подсанкционных грузов.

Об этом пишет Reuters.

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Санкции, введенные на прошлой неделе, вызвали скачок цен на нефть и рост стоимости танкерных перевозок. Администрация Байдена, которая завершает свою каденцию, приняла эти меры, чтобы нанести удар по российскому нефтяному экспорту и помешать Москве в создании собственного флота.

На данный момент шесть танкеров, которые строятся на верфи "Звезда", вошли в список из 183 подсанкционных судов. Среди них "Нурсултан Назарбаев", "Александр Беггров", "Алексей Боголюбов", а также три танкера, которые пока не получили названия: "Звезда 131080", "Звезда 131060" и "Звезда 131040".

Согласно тексту документа о санкциях, покупателем танкеров "Александр Беггров" и "Алексей Боголюбов" является российская компания "Совкомфлот", тогда как остальные четыре судна заказаны судоходным подразделением "Роснефти" — компанией "Роснефтефлот". Оба покупателя также находятся под санкциями США.

Компании "Роснефть" и представители верфи не ответили на запрос СМИ о комментариях. Министерство транспорта РФ и "Совкомфлот" отказались от комментариев. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США также пока не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, что США недавно ввели новые санкции против России. Администрация Джо Байдена отрицает, что эти ограничения были введены как способ будущего давления или влияния на Россию. Не осталась в стороне от ограничений и Великобритания.