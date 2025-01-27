Санкції проти Росії — ЄС продовжив обмеження ще на шість місяців

Верховна представниця ЄС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Глави зовнішньополітичних відомств Європейського Союзу у понеділок, 27 січня, продовжили санкції, запроваджені проти Росії. Вони будуть чинні ще шість місяців.

Про це повідомила Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в Х (Twitter).

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Санкції проти Росії

"Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдають", — написала Кая Каллас.

Скриншот допису Каї Каллас

Водночас кореспондент Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк додав, що санкції продовжать на шість місяців. За його словами, посли країн ЄС проведуть зустріч, яка присвячена питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів — врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.

Скриншот допису Рікарда Юзвяка

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що угорський прем'єр Віктор Орбан може посприяти закінченню санкцій ЄС проти Росії.

Після цієї заяви прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пригрозив чиновнику серйозними наслідками.