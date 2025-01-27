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ЄС продовжив санкції проти РФ — на який термін

27 січня 2025 14:03
Карина Приходько - Редактор
Санкції проти Росії — ЄС продовжив обмеження ще на шість місяців
Верховна представниця ЄС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Карина Приходько - Редактор

Глави зовнішньополітичних відомств Європейського Союзу у понеділок, 27 січня, продовжили санкції, запроваджені проти Росії. Вони будуть чинні ще шість місяців. 

Про це повідомила Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в Х (Twitter). 

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Санкції проти Росії

"Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдають", — написала Кая Каллас. 

санкції проти Росії
Скриншот допису Каї Каллас

Водночас кореспондент Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк додав, що санкції продовжать на шість місяців. За його словами, посли країн ЄС проведуть зустріч, яка присвячена питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів — врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.

санкції проти Росії
Скриншот допису Рікарда Юзвяка

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що угорський прем'єр Віктор Орбан може посприяти закінченню санкцій ЄС проти Росії

Після цієї заяви прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пригрозив чиновнику серйозними наслідками.

санкції проти Росії ЄС війна в Україні Кая Каллас Росія

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15:21 Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

15:10 Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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