Санкції проти Росії — Туск пригрозив Орбану у разі блокування обмежень

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує блокувати санкції проти Росії. Коментуючи цю ситуацію, польський прем'єр Дональд Туск пригрозив чиновнику серйозними наслідками.

Про це Дональд Туск написав у своєму Х (Twitter).

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"Якщо Орбан справді заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, буде абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками цього факту", — йдеться у дописі Туска.

Скриншот допису Дональда Туска

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg повідомив, що Орбан може посприяти закінченню санкцій ЄС проти Росії. У разі протистояння політика дія обмежень спливе 31 січня 2025 року.

Раніше голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас розкритикувала Будапешт за блокування санкцій проти Росії.