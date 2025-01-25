Санкции против РФ — Туск пригрозил Орбану в случае блокирования ограничений

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает блокировать санкции против России. Комментируя эту ситуацию, польский премьер Дональд Туск пригрозил чиновнику серьезными последствиями.

Об этом Дональд Туск написал в своем Х (Twitter).

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"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта", — говорится в заметке Туска.

Скриншот поста Дональда Туска

Напомним, недавно Bloomberg сообщил, что Орбан может поспособствовать окончанию санкций ЕС против России. В случае противостояния политика действие ограничений истечет 31 января 2025 года.

Ранее глава внешней политики ЕС Кая Каллас раскритиковала Будапешт за блокирование санкций против России.