Санкции против России — ЕС продлил ограничения еще на шесть месяцев

Верховный представитель ЕС Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Главы внешнеполитических ведомств Европейского Союза в понедельник, 27 января, продлили санкции, введенные против России. Они будут действовать еще шесть месяцев.

Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Х (Twitter).

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"Европа выполняет: министры иностранных дел ЕС только что согласились вновь продлить санкции против России. Это и в дальнейшем будет лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за вред, который они наносят", — написала Кая Каллас.

Скриншот сообщения Каи Каллас

В то же время корреспондент Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк добавил, что санкции продлят на шесть месяцев. По его словам, послы стран ЕС проведут встречу, которая посвящена вопросам энергетической безопасности. Основная цель переговоров — урегулировать разногласия с Венгрией, которая угрожает заблокировать продление санкций против России.

Скриншот поста Рикарда Юзвяка

Напомним, СМИ сообщили, что венгерский премьер Виктор Орбан может поспособствовать окончанию санкций ЕС против России.

После этого заявления премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил чиновнику серьезными последствиями.