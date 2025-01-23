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Рінкевичс пояснив, чому не можна знімати санкції з РФ після війни

23 січня 2025 19:56
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Санкції проти Росії — президент Латвії сказав, чому їх не можна знімати після закінчення війни
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: jaunavienotiba.lv
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Після завершення війни важливо не допустити, щоб Росія перегрупувалася та відновила свою економічну міць. Якщо Кремлю це вдасться, то він може розпочати агресію в Україні або загрожувати сусідам.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час Українського сніданку в Давосі, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Рінкевичс наголосив, що після завершення війни в Україні санкції та економічний тиск на Росію повинні продовжуватися.

"Коли війна закінчиться, ми повинні впевнитися, що Росія не зможе перегрупуватися та відновити свою економічну силу. Тому навіть якщо буде досягнута якась угода, санкції та економічний тиск мають продовжуватися", — сказав він.

Рінкевичс також підкреслив, що Латвія наразі витрачає 3,4% свого ВВП на оборону, і зараз обговорюється можливість збільшення цієї суми до 4-5%. Це рішення обумовлене не лише заявами президента США Дональда Трампа, а й реальними потребами в забезпеченні безпеки.

"Я щиро сподіваюся, що стратегія зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності спрацює. Однак я не вірю, що Росія зупиниться. Вона просто скористається часом і знову розпочне війну в Україні або загрожуватиме своїм сусідам. Я вважаю, що частиною стратегії має бути також забезпечення того, щоб цього не сталося", — підсумував він.

Зазначимо, що головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука. 

Раніше ми писали, що Європейський Союз може зіткнутися з ризиком ослаблення санкцій проти Росії через відмову прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати їх продовження. Якщо згоди не буде досягнуто, санкції втратять силу 31 січня 2025 року.

А президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має обов'язково сісти за стіл переговорів, інакше на Кремль посилиться тиск.

санкції проти Росії Латвія Україна Давос Едгарс Рінкевичс війна в Україні

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