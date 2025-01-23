Санкции против России — президент Латвии сказал, почему их нельзя снимать после окончания войны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: jaunavienotiba.lv

После завершения войны важно не допустить, чтобы Россия перегруппировалась и восстановила свою экономическую мощь. Если Кремлю это удастся, то он может начать агрессию в Украине или угрожать соседям.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Ринкевичс подчеркнул, что после завершения войны в Украине санкции и экономическое давление на Россию должны продолжаться.

"Когда война закончится, мы должны убедиться, что Россия не сможет перегруппироваться и восстановить свою экономическую силу. Поэтому даже если будет достигнуто какое-то соглашение, санкции и экономическое давление должны продолжаться", — сказал он.

Ринкевичс также отметил, что Латвия тратит 3,4% своего ВВП на оборону, и сейчас обсуждается возможность увеличения этой суммы до 4-5%. Это решение обусловлено не только заявлениями президента США Дональда Трампа, но и реальными потребностями в обеспечении безопасности.

"Я искренне надеюсь, что стратегия остановить войну и привлечь Россию к ответственности сработает. Однако я не верю, что Россия остановится. Она просто воспользуется временем и снова начнет войну в Украине или будет угрожать своим соседям. Я считаю, что частью стратегии должно быть также обеспечение того, чтобы этого не произошло", — подытожил он.

Отметим, что главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Ранее мы писали, что Европейский Союз может столкнуться с риском ослабления санкций против России из-за отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать их продление. Если согласие не будет достигнуто, санкции утратят силу 31 января 2025 года.

А президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен обязательно сесть за стол переговоров, иначе на Кремль усилится давление.