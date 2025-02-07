Санкции против России — Трамп готов удвоить ограничения

Специальный представитель США Кит Келлог. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы закончить войну в Украине. Однако "и Киеву, и Москве придется пойти на уступки".

Об этом заявил специальный представитель США Кит Келлог в интервью The New York Post.

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Санкции против России

Кэллог заявил, что сейчас к России применяются санкции "всего на троечку" по шкале от одного до десяти. Экономическое давление на РФ может быть "очень болезненным".

"Санкции можно действительно усилить — особенно последние, которые направлены на добычу и экспорт нефти. Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то сделать. И если кто-то и понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал", — сказал он.

Кроме того, спецпредставитель США считает, что давление на Кремль должно быть не только экономическое, но и дипломатическое и военное.

Келлог также добавил, что война не закончится без переговоров и "обеим сторонам нужно пойти на уступки".

"Откровенно говоря, в любых переговорах обе стороны должны уступать, так уж устроены переговоры. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс", — высказался политик.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсудили санкции против России и усиление обороны Европейского Союза.